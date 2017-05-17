"Яндекс.Карты" могут стать методом для наступления России на Украину - Валентин Петров

В СНБО предупредили относительно использования сервисов "Яндекс"

РФ может использовать сервисы "Яндекса", в частности "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор", для планирования наступательных действий на территории Украины. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров во время "круглого стола" в Киеве на тему "Новые санкции в отношении страны-агрессора: что дальше?", передает "Укринформ".

"Сервисы "Яндекса", например "Яндекс.Пробки", "Навигатор" - это же в режиме онлайн предоставляется информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия - то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", - сказал он.

По его мнению, санкции против российских компаний, которые были введены недавним решением СНБО, необходимо было принимать еще раньше с целью обеспечения безопасности государства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении новых санкций против России. В санкционный список вошли 1228 физических лиц и 468 - юридических. В частности, санкции введены против ООО "Яндекс" (Москва) и "Яндекс.Украина".

Styler РБК-Украина

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