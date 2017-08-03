"Янтарное дело": НАБУ опровергло ряд заявлений Полякова

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает ряд заявлений фигуранта "янтарного дела" нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

В частности, в НАБУ опровергают заявления Полякова о незаконности действий детективов бюро или недостатке информирования о следственных или процессуальных действиях.

"Подчеркиваем, все действия (следственные и процессуальные), которые проводились и проводятся сотрудниками Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении народного депутата Полякова и его окружения, являются законными, санкционированными и осуществляются в полном соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

МАКСИМ ПОЛЯКОВ МАЄ ВИКОНАТИ РІШЕННЯ СУДУ ТА ВДЯГНУТИ ЕЛЕКТРОННИЙ БРАСЛЕТ Рішення, яким суд зобов'язав народного депутат... Опубліковано НАБУ 3 серпня 2017 р.

Напомним, ранее НАБУ призывало Полякова выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

19 июня 207 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству взятки за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов Украины. На сегодня установлена вероятная причастность двух депутатов - Максима Полякова и Борислава Розенблата.