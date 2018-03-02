Янукович: Главное сейчас - объединить Донбасс с Украиной

Беглый экс-президент Виктор Янукович считает, что главной задачей на сегодня остается сохранение целостности Украины. Об этом он заявил на своей пресс-конференции в Москве, трансляцию которой ведет телеканал NEWSONE.

"Сегодня главное - остановить войну, установить перемирие, урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность украинского государства", - сказал Янукович.

Для этого, по мнению экс-президента, надо усадить за стол переговоров две стороны и найти пути, чтобы договориться.

"Одним из важнейших вопросов есть оказание людям, пострадавшим в результате военного конфликта, помощи. Тем, которые живут на этих территориях сегодня, и помочь вернуться тем, кто вынужден был ее покинуть, в родные жилища. Это главный вопрос. Все, что будет от меня зависеть в этом, я сделаю все возможное", - сказал Янукович.

Как сообщал NEWSONE, экс-президент Виктор Янукович сообщил, что его денег нет ни в одном банке мира.

NewsOne

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