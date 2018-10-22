Янукович готов выступить с последним словом в киевском суде по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, согласен выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи, заявил ТАСС адвокат политика Виталий Сердюк. По его словам, господин Янукович требует, чтобы окончательное решение по делу вынесли присяжные, однако суд «даже не поставил этот вопрос на рассмотрение».

«Виктор Янукович уже неоднократно за его личной подписью требовал обеспечить его выступление, но суд на протяжении всего этого периода отказывается обеспечить это, пытаясь навязать защите выдуманную процедуру допроса президента Украины по Skype»,— заявил Виталий Сердюк.

Говоря о суде присяжных, адвокат подчеркнул, что соответствующее заявление от имени Виктора Януковича было подано около месяца назад «после того, как фактически началось давление на адвокатов, когда суд отказался допрашивать его, исследовать материалы экспертиз, допрашивать ряд ранее вызванных свидетелей». «Прошел уже месяц со дня подачи этого заявления, но суд даже не поставил этот вопрос на рассмотрение»,— подчеркнул защитник.

Оболонский районный суд Киева в понедельник объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за неявки на заседание адвокатов экс-главы государства. «Суд вынужден объявить перерыв до завтра, до 9.00»,— сообщил 22 октября судья Владислав Девятко (цитата по «РИА Новости»). Судья сообщил, если защитники не явятся на заседание, во вторник будет поставлен на обсуждение вопрос о завершении рассмотрения дела.

Виктора Януковича обвиняют по трем статьям УК Украины: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины» и «Пособничество в ведении агрессивной войны». Прокуратура требует приговорить его к 15 годам тюрьмы.

25 июля украинское издание Strana.ua опубликовало «черновик» приговора бывшему президенту страны Виктору Януковичу. Документ, по данным издания, сейчас проходит на Украине своеобразное межведомственное согласование. Как стало известно журналистам, Оболонский районный суд Киева приговорит господина Януковича к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.