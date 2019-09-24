Янукович готовится к возвращению в Украину - адвокат

Защитники Януковича сейчас стараются сделать все для того, чтобы приговоренного за государственную измену экс-президента по прибытии не посадили в украинскую тюрьму.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который в феврале 2014 года сбежал в Россию и приговорен в Украине к длительному тюремному заключению за государственную измену, планирует вернуться в Украину, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривались апелляции на приговор беглому экс-президенту, передает "5 канал".

"Основные задачи, поставленные клиентом - обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - заявил Сердюк.

Также адвокат заявил, что защитники Януковича сейчас стараются сделать все для того, чтобы приговоренного за государственную измену экс-президента по прибытии не посадили в украинскую тюрьму.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - отметил Сердюк.

Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество России в ведении агрессивной войны против Украины. После бегства из страны в 2014 году он скрывается на территории страны-агрессора.

По материалам: 5 канал