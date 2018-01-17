Янукович намерен вернуться в Украину, в РФ он находится временно, - адвокат

Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитный - бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на Родину. Об этом он сказал в перерыве заседания Оболонского суда Киева по делу о госизмене Януковича, пишет Укринформ .

"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой", - сказал Сердюк.

По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".

Сердюк отметил, что допросы Януковича не проводятся, потому что этого якобы не желает украинская сторона: "Ни один следователь ни по одному делу не желает провести его допрос".

Что касается допросов с помощью скайп-связи, то, по словам адвоката, после допроса Виктора Януковича в Святошинском суде все получили указание не допустить повторного развития событий. Защита Януковича уверяет, что неоднократно обращалась в суд с просьбой таки допросить его.

Напомним, в Украине в отношении Януковича открыты несколько уголовных производств. В частности, кроме госизмены, его обвиняют в экономических преступлениях и причастности к смертям на Майдане. Источник: 112.ua

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