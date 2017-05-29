Янукович назвал условие для проведения своего допроса

Беглый экс-диктатор Виктор Янукович просит Оболонский районный суд Киева организовать его допрос по процедуре международно-правовой помощи. Письмо Януковича зачитал его адвокат Виталий Сердюк на заседании суда, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Несмотря на то, что уголовное производство я расцениваю исключительно как способ моего политического преследования и сведения личных счетов, я готов и желаю принимать участие в его рассмотрении в суде", - написал Янукович.

Единственное его условие - это организовать допрос по процедуре международно-правовой помощи, согласно которой Украина должна официально обратиться к РФ с просьбой о допросе.

Янукович считает, что видеоконференцию необходимо организовать в Ростовском областном суде.

Судья Владислав Девятко напомнил адвокатам Януковича, что этот вопрос не расcматривался на предыдущем заседании суда, а соответcтвующее ходатайство был отклонено.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.