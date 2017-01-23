Янукович не приедет на допрос в ГПУ по "уважительной причине" - адвокат

Лишенный звания президента Виктор Янукович имеет уважительные причины не прибывать на вызов в ГПУ.

Об этом сообщил УНН его адвокат Виталий Сердюк.

"Да, мы в курсе. Позиция защиты должна быть согласована с клиентом. Эта информация была получена только что и вами, и нами. Во-вторых, у Виктора Федоровича есть все, предусмотренные статьей 138 УПК Украины, уважительные причины не прибыть на вызовы, а именно пребывание длительное время за границей и наличие угрозы его жизни", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что все уведомления и повестки, согласно закону, должны направляться путем международной правовой помощи в РФ.

Кроме того, Сердюк отметил, что ГПУ опубликовала адрес Януковича.

"Еще год назад защита просила и настаивала, чтобы был сохранен в тайне ГПУ адрес нашего клиента. Это был элементарный шаг по обеспечению его безопасности. Вы видите, что публикация адреса даже при наличии его ходатайства - это прямое доказательство, что свидетельствует о невозможности и нежелании государственных органов Украины обеспечивать хотя бы элементарные шаги по его безопасности. Это является одним из доказательств невозможности Януковича прибыть в Украину для личного рассмотрения вопросов. Но Янукович пока не является подозреваемым по делу", - добавил адвокат.

В повестках ГПУ указано, что Янукович проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус "В".

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января 15:00 для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве No42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)".

Другой повесткой его вызывают на 15:00 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства No42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Напомним, Янукович сообщил, что имеет ряд вопросов к ГПУ относительно открытого против него дела о государственной измене. Янукович заявляет, что должным образом не получил подозрения в госизмене, а потому просит не считать себя подозреваемым. Об этом говорится в письме экс-президента к Печерского суда от 18 января.

Подозрение Януковичу объявил генпрокурор Украины Юрий Луценко во время видео-допроса бывшего главы государства. Одновременно Луценко заявил, что передаст документы как адвокатам, которые присутствовали на судебном заседании, так и передаст должным образом до Ростова. Отметим, что главным доводом обвинения стало письмо Януковича к Путину с просьбой оказать военную поддержку.

Найдено одно из главных доказательств виновности Януковича в государственной измене

Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска появился в распоряжении ТСН. Можно ли его судить заочно - именно в эти минуты решает Печерский суд.

