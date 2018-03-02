Янукович о допросе Порошенко: Не сказал, что должен был сказать

Беглый экс-президент на пресс-конференции в Москве традиционно повторил несколько клише российской пропаганды о текущей ситуации в Украине

Виктор Янукович прокомментировал недавний допрос главы государства Петра Порошенко в суде по делу о госизмене беглого экс-президента, высказав в адрес действующего украинского лидера ряд обвинений. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве в российском государственном информагентстве ТАСС.

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Сегодня только через СМИ я имею возможность об этом говорить", - сказал Янукович.

"Он ничего не сказал, что должен был сказать, что должен был сделать. Он должен был начать справедливое расследование (массовых убийств на Майдане - ред.)", - отметил экс-диктатор.

Повторяя клише российской пропаганды, Янукович заявил, что в Украине сейчас "творится беззаконие, которого никогда не было", "массово убивают журналистов", а власть "закрывает рот всем своим оппонентам".

Также бывший президент обвинил Порошенко в "политических преследованиях" и созданию "шоу в судах".

"Суды должны быть судами, а не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко", - оговорился Янукович, вспомнив своего давнего политического оппонента Юлию Тимошенко.