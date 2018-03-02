Янукович обнародовал текст письма к Путину

Бывший президент Виктор Янукович представил журналистам во время пресс- конференции в Москве свое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, которое он назвал "обращением".

Журналистам разрешили сделать фотографии документа, который состоит из пяти страниц текста и отдельного приложения в виде "заявления" Януковича, передает РБК.

Во время пресс-конференции Янукович заявил о том, что в документе выражена просьба ввести не войска в Украину, а говорится о введении полицейской миротворческой миссии.

По словам экс-президента, "аналогичное письмо" было направлено Германии, Франции и Польше - странам, которые выступили гарантами соглашения с украинской оппозицией от 21 февраля 2014 года.

"Разница была в том, что в этом письме я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией", - сказал Янукович.

По словам его адвоката Виталия Сердюка, представленный документ будет передан в суд.

Напомним, что 29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о госизмене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: РБК