Янукович объявил о разводе с женой и рассказал о личной жизни

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Беглец также заявил немецкому изданию Der Spiegel, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.

Любовь Полежай - нынешняя спутница Виктора Януковича. Фото: сайт БФ "Дорога Майбутнього"

Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын.

Янукович в очередной раз заявил, что не отдавал приказов относительно разгона протестов зимой 2013 года.

Он также отметил, что не отказывался от своей должности. "Я был в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране", - говорит он.

Корреспондент Der Spiegel отмечает, что во время разговора Янукович не раз путался и пытался избегать сложных вопросов. Однако экс-президент откровенно рассказал о частной жизни. Янукович отметил, что лишь несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным: "Понимаю, мои проблемы - не его уровень".

Как сообщала "Страна", генпрокуратура готова передать в суд более сотни дел по расстрелам на Майдане.

Ранее "Страна" писала, чем сейчас занимаются экс-президент Виктор Янукович и его бывшие соратники после бегства в Россию.

Также сообщалось, что экс-президент Виктор Янукович написал письмо к мировым лидерам, в котором предложил меры по урегулированию "украинского кризиса" и описал свое видение событий, которые произошли 3 года назад.