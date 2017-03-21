Янукович платил Манафорту через счет офшорной компании в Кыргызстане - Лещенко

Депутат Лещенко показал документ, который, по его словам, дает основания для начала уголовного преследования Манафорта - как в Украине, так и в США.

Экс-президент Украины Виктор Янукович осуществлял выплаты из "Черной кассе" Партии регионов в пользу американского политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности - через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.

Об этом в своем материале для "Украинской правды" пишет народный депутат Сергей Лещенко. По его словам, ему удалось заполучить документы, указывающие на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем.

Автор уточняет что документ, попавший в его распоряжение - это договор, по которому была осуществлена одна из 22 выплат Манафорту, упоминающаяся в "Черной бухгалтерии" ПР. Речь идет о записи от 14 октября 2009 года, согласно которой американцу выплатили 750 тысяч долларов. Схема выплат, по мнению Лещенко, имеет все признаки преступления.

"Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom SystemsLimited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы... продажу компьютерного оборудования в количестве 501 единица на сумму 750 тысяч долларов. При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из... Кыргызстана", - указывает автор.

Украинская правда

Согласно договору, Манафорт занимался не политическим консультированием, а торговлей, а покупателем в сделке выступил белизский оффшор со счетом в Бишкеке.

"Это - довольно необычный канал для отмывания денег, однако, по словам источников, Кыргызстан неоднократно использовался Партией регионов для этих целей. Выбор в пользу этой страны был сделан в силу ее периферийности и нестабильного руководства, что усложняло бы возможные расследование", - отмечает депутат.

Лещенко подчеркивает, что договор о "продаже компьютеров" подписан рукой самого Манафорта, в чем можно убедиться, сравнив его роспись в контракте с росписями в документах, доступных на сайте Министерства юстиции США.

Автор указывает, что данный документ дает основания для начала уголовного преследования Манафорта - как в Украине, так и в США, ведь "отмытые" в Кыргызстане деньги приходили на счет Манафорта в американском банке Wachovia Bank, а сама транзакция осуществлялась в долларах. На расследование данного преступления распространяется юрисдикция ФБР США.

Напомним, 18 августа НАБУ подтвердило, что в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Ранее Newsweek сообщало, что Президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в связи с раскрытием информации о получении политтехнологом кандидата в президенты США Дональда Трампа Полом Манафортом почти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". По материалам: Украинская правда