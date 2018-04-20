Янукович прислал письмо-обращение из РФ

"Происходящее в стране - агония нынешнего режима".

Лишенный звания президента Украины, беглый Виктор Янукович написал открытое письмо-обращение к украинцам, в котором прокомментировал судебный процесс над ним.

Письмо обнародовал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к прениям. Это показывает, что не зря в этом процессе судье были известны еще до начала рассмотрения дела и назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам - Луценко и Порошенко", - говорится в заявлении Януковича.

По мнению беглеца, суд очень спешит, потому что "правда, сказанная свидетелями в деле, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями".

К тому же он выразил недовольство тем, что из заявленных его адвокатами свидетелей допросили только двух крымчан и троих высокопоставленных чиновников: экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина и бывшего начальника Генштаба Юрия Ильина.

"Суд убедился, что показания других - главы Администрации президента Андрея Клюева, главы СБУ Александра Якименко, министра МВД Виталия Захарченко, командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и других свидетелей, окончательно разрушат сфабрикованное обвинение", - написал Янукович (названные лица являются бывшими высокопоставленными должностными лицами и находятся в розыске - прим.ред.).

Кроме этого беглец подчеркнул, что нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса".

"А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а потом пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе - регионе, который не признал их. То, что происходит в стране - агония нынешнего режима. Это их животный страх скорого краха. Они понимают, что, потеряв власть, они предстанут не перед судом, а перед гневом украинского народа", - резюмировал Янукович.