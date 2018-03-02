Янукович рассказал, на какие деньги живет в России

Бывший президент Виктор Янукович живет в России за счет средств своей семьи. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Отвечая на вопрос журналистки о том, на какие деньги он живет в России, Янукович сказал следующее: "А за счет чего я живу? У меня есть семья, есть сын. Достаточно молодой и здоровый человек. Я живу с семьей. Как говорят, не считайте чужие деньги... Я живу, мне хватает".

Экс-президент также подчеркнул, что ему сейчас "очень тяжело" и "больно".

"Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно", - сказал он.

Он также добавил, что отсутствие его денег в банках мира является "доказанным".

"Я вам скажу, мне никто не завидует сегодня... Но факт, что никаких денег Януковича ни в одном банке мира нет, уже доказан...", - заявил он.

Напомним, что 29 июня 2017 года Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Позже Янукович сообщил об отказе принимать участие в судебном процессе в деле о госизмене и отозвал своих адвокатов. Однако 11 декабря они возобновили участие в процессе.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.