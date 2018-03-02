Янукович рассказал об отношениях с Манафортом

Бывший президент Украины Виктор Януковича заявляет, что лично не оплачивал услуги американского консультанта Пола Манафорта и не общается с ним уже 4 года.

На пресс-конференции в Москве иностранный журналист спросил его об отношениях и выплатах Манафорту, которые могли составить несколько миллионов долларов, пишет Украинская правда.

"С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, его компании, которые работали с аппаратом "Партии регионов", - припомнил экс-президент, скрывающийся в России.

Осенью 2007 года были внеочередные выборы в парламент и президентские выборы в 2010 года.

"Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом "Партии регионов", - подчеркнул Янукович.

"Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу - и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась: сколько он должен получать. В отношениях между нами вопросов его вознаграждения или оплаты вообще не было", - заявил он

Янукович продолжил: "После выборов 2010 года Пол Манафорт был моим советником на общественных началах. Я с ним встречался всегда - советников у меня было много - на встречах, когда рассматривались международные вопросы, Пол Манафорт принимал в них участие".

"Как таковых личных контактов у меня с ним не было. Он работал в основном с Администрацией президента. Был такой порядок", - сказал экс-президент.

"После того, как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал", - добавил Янукович и отметил, что теперь получает информацию о нем из СМИ.

По поводу слухов о том, что экс-президент Украины якобы обсуждал с президентом России, что выплаты Манафорту были, но следов не сохранилось, Янукович сказал

"Что касается моих обсуждений с Путиным каких-то отношений с Полом Манафортом - это абсолютный абсурд. Никогда у нас этой темы не было".

Он отметил, что лично с Владимиром Путиным за последние 4 года встречался считанные разы.