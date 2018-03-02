Янукович сообщил о намерении в будущем инициировать встречу с Путиным

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о введении на территорию Украины "полицейской миротворческой миссии". Об этом он заявил на своей пресс-конференции в Москве, трансляцию которой ведет телеканал NEWSONE.

"Я ссылался на договор "О дружбе и взаимопомощи", который был между Украиной и Россией. И я предложил провести консультации согласно продолжения этого договора, то есть процедуру, которая была предусмотрена этим договором. И я вносил предложение рассмотреть вопрос введения полицейской миротворческой миссии. Кроме этого, я обратился к Путину проинформировать мировое сообщество, о том, что произошло в Украине, потому что у меня не было возможности, и возможности мои были очень ограничены", - заявил Янукович. "Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой дверь открываем, но когда нужно проконсультироваться, посоветоваться - мы советуемся. Президент России - очень занятой человек. Вопросы должны быть вначале подготовлены. И когда придет время, возможность и необходимость встречаться с Путиным - я буду инициировать эту встречу", - подчеркнул экс- президент.

NewsOne

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