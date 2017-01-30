Янукович сообщил в ГПУ, что препятствий для расследования его дела на территории РФ нет - защита

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что российские "компетентные органы" так и не вручили ему уведомление о подозрении в государственной измене, сообщает его защита.

Защита Януковича передала его заявление в ГПУ Фото: ЕРА

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович готов к следственным и процессуальным действиям на территории России. Об этом говорится в заявлении, которое 30 января передала в Генеральную прокуратуру Украины его защита, сообщила изданию "ГОРДОН" пресс-служба адвокатского объединения "Авэр Люкс".

В заявлении говорится, что Янукович не имеет возможности приехать в Украину из-за угрозы его жизни. Он утверждает, что правоохранители "уклоняются от расследования покушений на его жизнь".

Отмечается, что в настоящий момент "нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий на территории Российской Федерации".

"В любой удобный для Вас время Вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое Вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом, прошу Вас учесть наличие у меня желание сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительные обстоятельства дела, для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", - цитирует пресс-служба Януковича.

По словам защиты, экс-президент не получил документы, направленные ГПУ в РФ, поскольку российские "компетентные органы" так и не вручили ему уведомление о подозрении в государственной измене.

27 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что материалы по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича передадут в суд в начале марта 2017 года. В ГПУ добавили, что Главная военная прокуратура продлила до 28 марта 2017 года специальное (заочное) досудебное расследование против экс-президента.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.

17 января генпрокурор сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ. На следующий день документ был опубликован в СМИ.

20 января 2017 года Печерский суд Киева дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене бывшего президента.