Янукович сознательно сдал Крым без давления РФ, - Наливайченко

Экс-президент Украины Виктор Янукович сознательно сдал Крым без давления Российской Федерации. Об этом в ходе судебного заседание в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, передает корреспондент РБК- Украина.

"Обстоятельства захвата ВР АРК мне известны. На видео видно, как оружие передают российским представителям. Сдал Крым Янукович сознательно. Давление на него не оказывалось. Я процитирую одно из писем, которое было засекречено. Из этого письма я докладывал о первых результатах расследований. В январе 2014 года, в декабре 2013 года высокопоставленные группы ФСБ приезжали в Украину. Думаю, они не просто так находились на полигоне СБУ. Посещали те, кто отвечал за конституционный строй. Их принимают, размещают... По моему убеждению, это все было по прямому указанию Януковича. Думаю, эта агрессия готовилась заранее", - сообщил Наливайченко.

Кроме того, Наливайченко отметил, что оккупанты действовали нарушая нормы международного права.

"Факты вторжения на территорию Украины российских ВС я подтверждаю. Вторжение ВС РФ в Крыму происходило, осуществлялась оккупация. С 24 февраля стали известны первые доказательства российской агрессии не только мне, но и ООН. О письме Януковича мне стало известно от посла Юрия Сергеева, СМИ, .. Письмо Януковича призвало агрессию на нашу территорию", - добавил Наливайченко.

На вопрос о том, с какой целью было распространено письмо Януковича к Путину, свидетель отметил, что "для прикрытия".

"Это письмо для прикрытия, чтобы создать видимость того, что это будто бы внутренний конфликт", - сказал Наливайченко.

Напомним, ранее лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что для того, чтобы предупредить события в Крыму в феврале и марте 2014 года, у украинской власти было до двух дней.