Янукович встречался с Добкиным, убегая из Украины, - охранник

Свидетель стороны обвинения сообщил, что Виктор Янукович встречался и разговаривал с тогдашним главой города Харькова Михаилом Добкиным в период, когда экс-президент бежал из страны. Об этом в Оболонском суде в ходе допроса по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил Олесь Шаран, который работал в управлении госохраны с 2010 по 2014 года на должности коменданта, передает корреспондент РБК-Украина.



Охранник рассказал о выезде Януковича с 21 на 22 февраля 2014 года из Межигорья в Харьков и потом в Донецк.

"21 февраля в 8:00 Янукович приехал с Админстрации президента и мне было сообщено, что мы поедем на подписание соглашения с оппозицией. В 21:00 часов нам сообщили, что мы будем вылетать в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль и происходила загрузка определенных вещей в личный автомобиль Януковича", - сказал свидетель.

Он отметил, что раньше такого не случалось. Уже в 22 часов Янукович в сопровождении охраны сел в вертолет и направился в Харьков.

"В Харькове мы выехали к резиденции облсовета. Добкин и представители местной власти предоставили нам транспорт для передвижения. У Добкина и Януковича там был разговор. Президент сообщил, что планирует посетить съезд местного самоуправления", - добавил Шаран.

Напомним, ранее бывший охранник экс-президента Украины Виктора Януковича Виктор Резниченко рассказал о маршруте побега Януковича в феврале 2014 года.