Янукович заключил 50 соглашений в пользу интересов России - Яценюк

Бывший президент Украины Виктор Янукович с 2010 по 2014 года заключил пятьдесят соглашений в пользу Российской Федерации.

Об этом заявил во время допроса в Оболонском райсуде по делу о госизмене Януковича бывший премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает корреспондент Укринформа.

"С 2010 по 2014 год больше пятидесяти двусторонних документов были подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Как правило, эти документы были направлены на то, чтобы Россия имела как можно большее экономическое и безопасностное влияние на украинское государство", - сказал он.

Яценюк прибавил, что соглашения в основном касались сотрудничества между Украиной и РФ в сфере газа, атомной энергетики и в сфере безопасности.

По мнению бывшего премьера, принятие Харьковских соглашений между Украиной и РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года стало своеобразной легитимизацией пребывания российских войск и создало предпосылки для российской агрессии в начале 2014 года.

Яценюк в ходе своего выступления в суде отметил, что период президентства Януковича характерный "невероятным проникновением спецслужб РФ в украинские спецслужбы". В частности, руководителями СБУ и Минобороны во времена Януковича были именно граждане России, отметил он. Читайте также: Яценюк назвал дату своего последнего разговора с Януковичем

На вопрос представителей государственного обвинения, существовали ли какие- то угрозы жизни и здоровью Януковича в феврале-марте 2014 года, Яценюк сообщил, что такой информации не было.

"На тот момент государственная охрана Януковича достигала нескольких сотен человек. Поэтому никакой информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Это еще подтверждается тем, что Янукович лично отказался от государственной охраны. Если бы угроза была, то он бы не отказался от охраны", - резюмировал Яценюк.