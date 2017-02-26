Янукович заявил, что "режиссерами" событий на Майдане стали Левочкин с Фирташем

Президент-беглец утверждает, что узнал о кровавом разгоне студентов на Майдане только на следующее утро "во время игры в теннис".

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию после кровавых событий на Евромайдане, заявил, что не приказывал разгонять протестующих зимой 2013 года, и обвинил свое тогдашнее окружение в интригах против него. Такую версию он представил в интервью немецкому издания Der Spiegel, пишет "Немецкая волна".

Журналист, который общался с Януковичем, отметил, что тот немного "путался" в формулировках. Сначала на вопрос о событиях в ночь на 30 ноября, когда силовики избили студентов, Янукович отвечал обвинением в адрес "радикалов", которые провоцировали полицию. Однако затем он предположил, что за протестами стоял тогдашний глава его администрации Сергей Левочкин вместе с бизнесменом Дмитрием Фирташем, которые за его спиной стали режиссерами Майдана.

Сам он, утверждает Янукович, узнал о кровавых столкновениях лишь на следующее утро во время игры в теннис, тогда как Левочкин не отвечал на звонки.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а в ночь на 22 февраля спешно бежал из "Межигорья". 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". За соответствующий документ проголосовали 328 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.