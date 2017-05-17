Януковича дважды переправляли в Россию в феврале 2014 года

Виктора Януковича дважды переправляли в Россию в конце февраля 2014 года, заявил прокурор по делу бывшего президента Украины Алексей Донской.

"На самом деле он попал туда дважды. Первый раз - в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Из поселка Урзуф Донецкой области, что на побережье Азовского моря, его вместе с Клюевым, частью личной охраны и сопровождающими лицами [речь идет о сожительнице Януковича Любови Полежай] двумя вертолетами ВС России перебросили в Ейск. Как эти вертолеты не обнаружили украинские пограничники - вопрос открытый", - сказал он в интервью российскому изданию "Новая газета".

На территории Российской Федерации Янукович находился 10-12 часов, совершил внутренний перелет по стране, из Ейска в Анапу, уже на военно-транспортном самолете. Встречался ли с кем-то из российской власти, неизвестно, добавил прокурор.

"Около 13.00 по Киеву он вылетел из Анапы в Гвардейское, на военный аэродром под Симферополем, который в то время арендовал Черноморский флот России. В Крыму, на базе флота, находился до ночи с 23 на 24 февраля, и уж тогда военным кораблем ЧФ отправился снова на территорию Федерации. У нас есть доказательство относительно генерала российской армии, что руководил операцией перемещения Януковича из Донецкой области в Краснодарский край и оттуда в Крым. Установлена и личность человека из охраны президента России. Эти двое курировали группу исполнителей, одновременно координируя их действия с начальником охраны Януковича Кобзарем и сотрудником охраны Бернацким", - сообщил Донской.

"Решения Янукович принимал не по собственной инициативе. Если бы он собирался просто сбежать от мифической угрозы, то сделал бы это еще из Харькова", - заключил прокурор.

Напомним, в ноябре в ходе видеодопроса Янукович утверждал, что 22 февраля уехал в Крым, откуда был переправлен в Россию.