Януковича ждут в Апелляционном суде Киева 18 октября

Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание 18 октября.

Соответствующая повестка опубликована в "Урядовом курьере".

"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11.00 18 октября", - говорится в повестке.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не принимал участия в судебном процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. 13 сентября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение этих жалоб.

На заседании суда адвокаты внесли несколько ходатайств. В одном из них речь шла о том, что Янукович должен присутствовать на заседании в соответствии с международными соглашениями по реализации права на защиту.

Еще в одном ходатайстве адвокаты просили суд пересмотреть ряд доказательств, в частности о якобы покушении на жизнь Януковича во время его поездки из Киева в Харьков 21-22 февраля 2014 года. Все ходатайства суд отклонил.

После этого в заседании суда был объявлен перерыв, чтобы адвокаты Януковича посоветовались с ним.

26 сентября в "Урядовом курьере" была опубликована повестка Киевского апелляционного суда о вызове экс-президента Януковича на заседание 30 сентября.