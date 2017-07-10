Януковичу назначили государственного адвоката

Бывшему президенту Виктору Януковичу в Украине назначили государственного адвоката. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевского центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

По поручению центра для осуществления защиты В.Януковича был назначен адвокат Виталий Мешечек.

"При назначении адвоката в соответствии с частью второй статьи 21 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи" учитывались специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства", - говорится в сообщении.

Согласно доверенности, выданной региональным центром, адвокат должен прибыть для участия в судебном заседании 12 июля 2017 года в 10:00.

Также в центре отметили, что адвокат был привлечен к делу по назначению, поскольку в отношении В.Януковича осуществляется специальное досудебное производство.