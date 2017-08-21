Януковичу назначили нового адвоката

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

Об этом сам Герасько сообщил в комментарии Укринформу.

"Да, эта информация соответствует действительности", - сказал адвокат.

Как сообщалось, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича. Читайте также: В военной прокуратуре обещают Януковичу "безопасное" задержание в Украине

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.