Януковичу разрешили видеосвязь с судом без привязки к месту

Суд предоставил экс-диктатору три варианта видеосвязи во время заседания 18 мая, где бы он ни находился в этот момент, сообщила сторона обвинения

Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, предоставлена возможность выхода на видеосвязь во время судебного заседания 18 мая 2017 года без привязки к конкретному месту. Об этом сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко, которого в Facebook цитирует пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Оболонский районный суд Киева предоставил Януковичу три варианта видеосвязи с судом, где бы он ни находился в момент судебного заседания. Соответствующее письмо-разъяснение направлено адвокатам экс-президента", - отметил он.

По словам Кравченко, участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не через международную правовую помощь, поэтому нет необходимости суду обращаться в государственные органы страны-агрессора России. "Своим решением Оболонский райсуд Киева дал возможность экс- президенту "не прикрепляться" ни к какому-либо из российских судов, ни к каким-либо другим органам", - подчеркнул прокурор.

"На сегодняшний день ему предоставлены все возможности участвовать в суде 18 мая по видеосвязи, где бы он ни находился. Все теперь зависит от стороны защиты", - резюмировал Кравченко.

4 мая 2017 года суд перенес подготовительное заседание по делу Януковича на 18 мая. В прокуратуре заявляют, что будут добиваться для экс-диктатора пожизненного заключения.