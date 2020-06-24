Януковичу та двом ексміністрам оборони повідомили про підозру у держзраді — ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді на користь Росії колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Повідомили про підозру колишньому президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім Міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В.», — йдеться у повідомленні.

Так, слідство заявляє, що Янукович разом з Саламатіним та Лебедєвим з 2012 по 2014 рік вчинили державну зраду.

«Дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підриву її обороноздатності, наданні Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», — пояснили у ДБР.

Зазначається, що підозрювані цілеспрямовано знижували обороноздатність України за допомогою так званого реформування Збройних сил, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації.

Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що призвело до анексії півострову.

Громадське телебачення

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