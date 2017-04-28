Януковичу в Украине начислялась пенсия в течение года после бегства

Экс-президенту Виктору Януковичу до февраля 2015 года начислялась пенсия в Украине. Об этом свидетельствуют выписки с двух счетов Януковича в ПАО "Ощадбанк", копиями которых располагает РБК-Украина.

В выписках отображены движения средств на счетах экс-президента за период с июня 2013 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

Согласно одной из выписок, Пенсионный фонд на протяжении года после бегства из страны Виктора Януковича продолжал перечислять пенсию на его счет. Так, последняя выплата в размере 14 698 гривен была произведена 3 февраля 2015 года.

Подобные начисления на счет Януковича ПФУ производил ежемесячно. Сумма их различалась незначительно. Кроме того, уже после бегства на счет экс- президента были несколько раз переведены начисления процентов по вкладам.

Всего на двух счетах Януковича в Ощадбанке на момент, когда были сделаны выписки, оставалось более 31 млн гривен.

Напомним, сегодня Ощадбанк начал конфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, находившихся на счетах Виктора Януковича и его соратников.