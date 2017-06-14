Япония работает над отменой виз украинцам

Правительство Японии начало работать над введением безвизового режима с Украиной.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Японией Леонид Емец в Facebook.

"Мы запланировали дипломатическую поездку делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на даты запуска безвиза. С конкретной целью, расширить список стран с безвизом именно на дружественную нам Японию. И могу объявить радостную новость. Процесс пошел! Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что "Парламенты обещали всячески содействовать".

"О сроках пока говорить рано, но работаем чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз", - уточнил Емец.

Кроме того, Емец показал фото, на которых делегация проводит встречи с министром иностранных дел Японии Киси, председателем комитета по иностранным делам и обороне палаты советников Парламента Японии Уто, председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Парламента Японии Мацуйя и депутатами Парламентов, входящих в группы Япония -Украина.

Напомним, 11 мая Совет министров Евросоюза приняла окончательное решение о безвизовом режиме для Украины. Это была финальная инстанция в получении разрешения пересекать границу ЕС без виз.

В первый день безвиза ТСН устраивает эксперимент, чтобы проверить, какие сюрпризы могут ожидать на европейской границе. Журналисты решили проверить: может ли воспользоваться безвизом человек без отпечатков пальцев и не возникнет ли осложнения, если за границу путешествуют дети.

Таким образом, украинцы с 11 июня получили право ездить до всех государств Евросоюза, помимо Великобритании и Ирландии, которые имеют особые условия в Шенгенском соглашении. В то же время они могут ездить без виз до четырех стран, которые не принадлежат к ЕС, но входят в Шенгенскую зону - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Преимущества безвизового режима открываются для владельцев биометрических паспортов. Граждане, которые имеют действующую шенгенскую визу и загранпаспорт старого образца, также смогут спокойно въезжать на территорию ЕС после введения безвизового режима.