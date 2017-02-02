Яременко: Порошенко не пытается быть лидером для своей страны, он просто играет в информационные игры

Украинский дипломат Роман Яременко заявил, что среди руководства стран- членов НАТО нет политической воли принять Украину в блок, поскольку, если речь зайдет о процессе, то он сейчас невозможен.

Об этом он рассказал изданию "ГОРДОН", комментируя заявление президента Петра Порошенко о намерении провести референдум о вступлении Украины в Североатлантический альянс, информирует еizvestia.com.

"НАТО не готов рассматривать заявку Украины на членство. Но в данном случае это второстепенный вопрос. Главное, о чем свидетельствует эта ситуация, - никто не уверен, что в 2014 году Порошенко шел на выборы с лозунгом, что членство в НАТО не ко времени. С тех пор ничего не изменилось. Просто Порошенко убедился, что теперь большинство населения Украины поддерживает эту идею. И он не пытается быть лидером для своей страны, а пытается оседлать определенный информационный тренд, использовать популярность НАТО, чтобы поддержать свою популярность. Он просто играет в информационные игры", - считает дипломат.

По словам Яременко, в настоящий момент нет необходимости проводить референдум, поскольку фактически Украина еще не начала процесс вступления, а референдум - "один из последних элементов" этого процесса.

"Все эти разговоры сегодня лишены всякого смысла. Украина даже законодательно не сформулировала задачу вступить в НАТО, ни в одном законе не прописана эта цель. Поэтому говорить о референдумах просто смешно, это абсурд, сюр и мелкое политиканство", - подчеркнул он.

По материалам Гордон