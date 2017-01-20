"Ярмарка тщеславия": стало известно, как VIP-украинцы попали на "коронацию" Трампа

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев считает, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа станет своеобразной "ярмаркой тщеславия" для украинских политиков, прибывших в Вашингтон для участия в торжествах.

Соответствующая информация появилась в Facebook на странице нардепа.

"Сегодня в Вашингтоне мы увидим Vanity Fair нашего политикума. Ярмарка тщеславия на фоне Дональда Трампа. Но особенно интересны детали. Во-первых, никто кроме послов не может представлять государство на инаугурации, о чем говорится в ноте (на фото), которую Госдеп разослал всем без исключения посольствам", - говорится в тексте.

"Как и в прошлом, иностранные делегации не будут приглашены в Вашингтон по этому случаю. Руководители дипломатических миссий и их супруги будут представлять свои правительства на инаугурационных событиях", - процитировал Арьев опубликованный документ.

Политик сравнил ситуацию с сюжетной линией классического романа Уильяма Теккерея "Ярмарка тщеславия".

"Поэтому украинские гости, кроме посла, представляют лишь самих себя. Это первое. А самое интересное другое. Когда увидите уже завтра фото украинского деятеля или деятельницы с Трампом во время ужина на инаугурационном балу, помните - билеты на этот бал-ужин распределяются только между своими, а среди своих много доноров кампании избранного президента. Эти доноры продают жаждущим места на бал (насколько мне известно, украинцы заплатили по 200,000 долларов за место за столиком неподалеку от Трампа, одна известная леди с переменной прической даже хотела выкупить целый столик за $ 1 млн, но не дали) и таким образом возвращают вложенные средства без необходимости идти и просить что-то у новоизбранного президента или его администрации", - отметил он.

"Поэтому следим за нашими политиками, чтобы потом спросить откуда взяли приглашение на бал и откуда деньги на все, чтобы украинская современная Ребекка из романа Теккерея удовлетворила жажду своего тщеславия", - резюмировал Арьев.