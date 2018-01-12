Ярош припугнул Путина: "Ядерная бита" вам не поможет

Бывший руководитель "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош резко ответил на слова президента РФ Владимира Путина о возвращении Украине военной техники, захваченных после оккупации Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, не далек тот час, когда Украина отвоюет захваченные Россией земли.

"Относительно предложения агрессора и оккупанта Путина по возвращению кораблей и самолетов. Мы, украинцы, через некоторое время отвоюем оккупированный Восток, вернем Крым и разрушим Московскую империю. "Ядерная бита" вам, бандитам, не поможет. Как не помогла и СССР. Вам, кремлевские орки, осталось немного, поскольку правда за украинцами, следовательно, с нами Бог", - написал Ярош.

Напомним, что вчера, 11 января, Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее корабли и самолеты из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

В свою очередь, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко рассказал, что именно РФ хочет вернуть. По его словам, украинская военная техника, которая осталась на территории аннексированного Крыма, не является "хламом", как ее называют в Российской Федерации.