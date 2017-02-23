Ярош пришел в Раду впервые за пять месяцев

В четверг, 23 февраля, на заседание Верховной Рады Украины пришел внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош. Об этом в свое Twitter- аккаунте сообщил журналист Сергей Андрушко.

"В Верховную Раду пришел Ярош", - подписал выложенное фото он.

Последний раз парламентарий посетил сессионный зал и зарегистрировался в системе 29 сентября 2016 года. Стоит отметить, что с момента избрания народным депутатом от 39-го избирательного округа (Днепропетровская область) он присутствовал лишь на 10 заседаниях парламента, в то время как пропустил 263 из них. Согласно информации, указанной на официальном сайте Рады, свое отсутствие уважительной причиной Ярош объяснил только 46 раз.

Последний раз, посетив сессионный зал, народный избранник принимал участие в голосовании за законы "О рынке электрической энергии", "О деятельности НКРЭКП".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Верховной Рады Андрей Парубий в 10:00 четверга, 23 февраля, отрыл утреннее заседание парламента. В сессионном зале зарегистрировались 345 народных депутатов.