Ящик Пандоры Александра Онищенко

Переписка Александра Онищенко с окружением президента, опубликованная Дмитрием Гнапом — это то, чего всегда не хватает журналисту, пишущему о кулуарных договорняках, чтобы ему поверили несведущие.

Все давно знали, что началом дела по Мартыненко был конфликт с президентским окружением по ОПЗ, все слышали, что Онищенко купил у Тимошенко должность министра юстиции, слышали о договорняках по 112, но до сих пор все объяснения — это были только слухи. Теперь эти слухи имеют вполне материальное доказательство и все могут увидеть, с какой именно «конины» сделана колбаса украинской политики.

Благодаря сообщениям с месседжера WhatsApp, который сам депутат-беглец показал журналисту Дмитрию Гнапу в Куршавеле, становится понятно, как Игорь Кононенко заходил на рынок газа, как в окружении президента торговались с Курченко по 112 каналу, включая «реформатора» Ложкина, как Сергей Березенко скупал голоса депутатов, а «Батькивщина» еще весной 2016 была дотационным фармвиллем АП.

И хотя Онищенко сейчас отрицает эту переписку, частично он же ее засветил в других изданиях. А в остальном она просто добавляет несколько ярких пазлов в печальную картину действительности.

Друзья по ренте

В первых из обнародованных сообщений от Онищенко Игорю Кононенко, датированных июнем 2015, депутат просит политика включить его в схему поставок газа на Одесский припортовый. При этом указывает, что добро на это получил у президента Петра Порошенко, которого называет «первым».

На что друг президента отвечает: Ок. Но у меня пока проблемы с Мартыном. Нужно пару дней, чтоб его додавить.

Что он имеет в виду Кононенко не уточняет, но именно в конце мая ему удается устроить в правление ОПЗ Ольгу Ткаченко, которая до этого никогда не работала в химической промышленности, зато была знакома с еще одним другом Кононенко — Александром Грановским. Таким образом, окружение президента и тогдашнего премьера Яценюка поделили влияние на завод, на котором когда-то зарабатывал Фирташ, поставляя дорогой газ и продавая дешевые удобрения. Теперь в правление завода завели Сергея Перелому от Мартыненко и Ткаченко — от президентских.

Свои руководители на крупнейшем химическом предприятии страны нужны для лоббирования подконтрольных компаний в подписания контактов.

Так, в ноябре новым поставщиком газа для ОПЗ стала таинственная австрийская компания Antra GmbH. Она сменила компанию группы «Приват» Игоря Коломойского. Компания должна была поставлять газ предприятию по давальческой схеме. Публичный скандал заставил руководство прекратить договорные отношения с Antra.

Далее в переписке Кононенко предлагает Онищенко схему с минус 2000 гривен по газу, потому что именно по такой цене ее поставляет фирма от Переломы. Тот же клянчит, что это слишком высокая цена и просит минусовать хотя бы 1500 или изменить ренту на газ.

При этом параллельно политики обсуждают поставки газа на Центрэнерго, которое также находится в сфере влияния Кононенко, и куда Онищенко уже отправляет газа на 55 млн. гривен. При этом тут же просит решить вопрос с налоговой.

Напомним, что дело НАБУ против Романа Насирова касается того, что в период 2015-2016 г.г. он незаконно позволил компаниям Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривен.

Защита Насирова до сих пор настаивала, что он не был в курсе этих сделок, но получается, что Онищенко просил Кононенко пролоббировать именно неуплату налогов.

Взамен Кононенко просит у Онищенко заставить Тимошенко поддержать его закон о распределении продукции, который снизит ренту для СПД с 70% до 1,25. Закон не был поддержан, но это не помешало реализации схем с тем же Юзовскоим месторождением и скважинами Онищенко.

В рамках переписки Кононенко интересуется у депутата действиями компании «Пласт» на Стрелковом месторождении в Геническе. Жители жаловались на возможную техногенную катастрофу. И снова получает интересный гешефт.

Здесь надо вспомнить, как бизнесмен добрался до этих недр.

Соглашение фирмы Онищенко о совместной деятельности с государственной компанией «Черноморнефтегаз» было подписано уже после того, как ее захватили российские оккупанты. «Черноморнефтегаз» передавал «Пласту» два месторождения на морском шельфе — Стрелковое и Архангельское, вместе со всем оборудованием и инфраструктурой, что выглядело более чем странно в условиях войны. Сам «Пласт» имел украинский и крымский филиалы. И часть добытого в Геническе газа закачивали в крымское Глебовское газохранилище.

В переписке с Кононенко Онищенко просит помощи от СНБО с оплатой оккупантам. Позже он напишет уже Березенко, что прибыль в 1 млн будут делить пополам.

«Мне Посный вопрос написал. Уточни, пожалуйста, у Кононенко, вытащим мы крымский объем или нет. Мы на этой неделе должны Крымской таможне заплатить а переходный период 2,5 млн грн А потом крымскому Черномору, когда будем забирать газ, заплатить за хранение и транспорт 7,5 млн грн. Если по транспорту и хранению ждет, то по таможне надо решение сейчас принимать, платить или хоронить. Можешь дать ответ?»

Кононенко обещает поддержку от Гладковского и Турчинова.

На начало 2017 года «Пласт» был должен восстановленному в Украине «Черноморнефтегазу» 71 млн гривен, но Онищенко тогда уже утверждал, что газ не добывает и прогнозировал переход месторождения в руки Кононенко.

Но это было после побега в Лондон, а в 2015 они постоянно переписывались по недрам и кадрам.

В одном из писем Онищенко передает президентскому другу контакты замминистра экологии Светланы Коломиец, через которую следует решать все вопросы. Эта дама не имела никакого опыта работы в отрасли, но работала в Меритократической партии министра Шевченко. А в министерстве была человеком Онищенко и он ее единственную просил защитить, когда Яценюку удалось вытурить Шевченко с должности.

Кадры решают все

Как известно, Онищенко «раскрутил» Тимошенко на эту должность министра экологии, когда та не смогла провести по списку брата Анны Бессоновой Александра, за что бизнесмен уже якобы заплатил 7 млн. долларов.

Теперь же министр и его заместитель, а затем и исполняющий обязанности министра Светлана Коломиец отрабатывали в «схемах».

В письме Кононенко она писала, что не может провести нужное ему назначения по Чернобыльскому спецкомбинату, потому что эту сферу курирует зять Тимошенко Артур Чечеткин. И друг президента просил Онищенко повлиять на «мадам».

В другом письме он уже просил депутата дать Свете «по жопе» за то, что она исключила из советников Минэкологии Владимира Игнащенко.

Это тот самый Игнащенко, который в 2016 курировал работу конкурсной комиссии по отбору компании, которая будет искать залежи сланцевого газа на Юзовской площади, переданой нидерландской «Yuzgas B.V.» , созданной за месяц до конкурса и которую считают формальным прикрытием окружения президента.

А в этом году его сын стал одним из бенефициариев фирмы «Петро-консалтинг», получившей в Госгеонедрах «безвозмездно» на 20 лет Шевченковское литиевое месторождение, даже не проведя оценку влияния на окружающую среду.

В апреле 2015 через Сергея Березенко, на тот момент еще руководителя Государственного управления делами, Онищенко передает на согласование президенту свои кандидатуры по Укртранснефтопродукту и Укртранснефти. В это же время он инициирует обращение в ГПУ провести проверку действий тогдашнего руководства Укртранснефтепродукта.

19 мая Березенко уточняет у Онищенко, согласована с ним кандидатура Ярослава Климовича на Госгеонедра. Тот подтверждает, хотя и уточняет, что лучше был бы человек по фамилии Гончаренко.

А далее по тексту уже Онищенко уточняет у Березенко, официально ли уполномочен Глеб Загорий решать вопросы по янтарю. На что соратник президента отписывает, что это станет понятно в воскресенье после его встречи с депутатом.

В сентябре 2015 Онищенко жалуется Березенко, что после того как Миниекологии возглавил и.о. Курыкин, в Полтавской области ООО «Ангро-инвест» пытается прибрать к рукам 8 нефтегазовых месторождений.

Онищенко указывает, что за этим стоят интересы нардепа от «Народного фронта» Павла Унгуряна, хотя позже эту компанию будут связывать с соратником Арсена Авакова Игорем Котвицким.

По всем заявлениям фирма фронтовиков получила отказ от Госгеослужбы, возглавляемой уже упомянутым Климовичем, и начала с ней судебные тяжбы.

Березенко как-то вяло отвечал на эти письма. И только в 2017 стало понятно почему.

Упомянутые месторождения во времена Януковича были переданы в эксплуатацию ООО «Голден Деррик», приближенное к тогдашнему министру Эдуарду Ставицкому. Фирма имела 30 спецразрешений на работу в Полтавской области, которые были аннулированы после смены власти. Но в 2017 году «Голден Деррик» через суд возобновило действие 19 лицензий. Это совпало с изменением названия компании на «Ист Юроуп Петролеум» и смены владельца, которым стал бизнесмен Павел Фукс, которого называют прикрытием окружения Порошенко.

Кроме того, в мае 2017 года Государственная служба геологии и недр без конкурса выдала ООО «Аркона Газ-Энергия», связанной из окружения президента, специальное разрешение на пользование Свистунковско-Червонолуцким месторождением в Полтавской области.

Голосовая почта Тимошенко

Березенко начал решать с Онищенко вопрос по обеспечению голосами законов еще до того, как стал народным депутатом. В частности, он интересовался у него, поддерживать ли правку народного депутата от НФ Ксенджука по рынку газа весной 2015 Онищенко ответил, что нет. Впрочем, это не помешало Игорю Кононенко, как и другим представителям БПП, поддержать правку.

Именно с Онищенко Кононенко, Березенко и Пасенюк ведут переговоры о получении голосов от Тимошенко и через него же передают финансирование в виде «книг» и «кассет», как называют миллион долларов.

Периодически депутат высылает отчеты в виде ссылок, как он «мочит» Яценюка и Ляшко. И получает полное одобрение действий.

Онищенко выражает готовность помочь Березенко с Валерием Дубилем, когда тот решает баллотироваться по Чернигову.

Как известно, на тот момент соратник Тимошенко Дубиль не смог избраться в парламент и рассматривал возможным пойти по мажоритарке, поскольку имел хорошие позиции в области.

Его баллотирование на 205 округе испортило бы планы Березенко. Но Дубиль также стоял следующим в очереди на вхождение в парламент по списку «Батькивщины». И в июне при загадочных обстоятельствах депутат «Батькивщины» Дмитрий Шлемко вдруг сложил депутатские полномочия, черниговский соратник Тимошенко оказался в Раде, а в августе Березники отпраздновал победу на округе.

В ноябре Онищенко сбрасывает Березенко проект распоряжения Тимошенко, кто будет руководить киевским штабом «Батькивщины» на выборах. А в ответ получает просьбу срочно организовать встречу или дать ответственного человека.

«Уже срочно по регионам»

В ответ Онищенко передает ему контакты Ивана Кириленко. Именно с ним Березенко и будет согласовывать расклады, когда попадет в объектив Богдана Бортакова.

В этот момент перед ним с Кириленко будут лежать две шахматки. В частности, Березенко будет выписывать себе на листочек, в какой области кресло руководителя облсовета отходит БПП, а кресло первого заместителя — БЮТ, а в какой, соответственно, наоборот.

В январе 2016 Онищенко пишет Березенко, что готов заниматься проектом «Наш край». Как известно, в свое время эту партию придумал первый заместитель АП Виталий Ковальчук, чтобы подобрать электорат Партии регионов, и завел туда немало своих людей. Но президент и его ближайшее окружение всегда считали партию своей и пытались перевести под полный контроль.

На более ранних записях «Страны» появляется фрагмент со словам Онищенко о том, что Порошенко предлагал ему финансировать НК 50/50.

С февраля 2016 Онищенко постоянно жалуется Березенко на действия НАБУ, но фактически не получает от него никакого фидбэка.

В то же время он продолжает уговаривать Тимошенко в рамках коалиционных торгов.

Поэтому так и раздражается: «Вчера ЮВ по моей просьбе подписала поддержку яре и гро. Сегодня утром у меня обыск???».

В ответ Березенко пишет, что это «беспредел» и предлагает телефон Александра Грановского.

Онищенко, судя по переписке, до последнего сопровождал Тимошенко в коалиционных торгах по правительству Гройсмана.

По крайней мере участники встреч тогда так описывали этот процесс:

«Она пришла сама. Сказала, что поддержит новое правительство без всяких условий. А на завтра уже принесла кучу своих популистских законов, Кожемякина вице-спикера и ренту для Онищенко. Она постоянно его за собой таскает».

Впрочем, официально Тимошенко так и не вернулась в коалицию, о чем сообщил Онищенко.

Поскольку окружение президента не могло помочь Онищенко с НАБУ, то и он начал игнорировать их просьбы. В мае он не голосует за прокурорские законопроекты. А на вопрос Березенко отвечает, что поехал на кубок наций и карта у Олеся Довгого. И предлагает ее использовать в случае чего.

Но при этом отмечает, что был на 4-м этаже АП и там ему сказали, что лучше, если и.о. генпрокурора останется Юрий Севрук.

После того как Онищенко сбежал, АП потеряла все коммуникации с Тимошенко.

А через год все коррупционные маневры окружения президента стали предметом шантажа и политического убийства.

Схемы же остались, в них просто зашли новые старые персонажи.

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