Ясько заменит Яременко на посту главы международного комитета

Фракция "Слуга народа" выбрала Елизавету Ясько на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избран Лизу Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - отметила Кравчук.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что утвердить кандидатуру Ясько Рада может уже на этой пленарной неделе.

"Есть предложение, чтобы председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества была Елизавета Ясько и, соответственно, мы сейчас будем готовить проект постановления, направлять в регламентный комитет. В среду - заседание регламентного комитета... Если в среду мы его примем (на регламентном комитете - ред), то в четверг-пятницу в зале он будет. На этой неделе есть потенциал (избрать Ясько главой комитета - ред)", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник вечером в Киеве.

Елизавета Ясько - депутат от президентской "Слуги народа". Закончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, возглавляла украинское сообщество в университете, потом работала в Министерстве по вопросам диджитализации, медиа культуры и спорта Великобритании, Украинском католическом университете, в команде стратегических коммуникаций АП Украины.

В комитете, возглавляет подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений. С 20 сентября возглавляет делегацию Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Отметим Ясько заменит на посту Богдана Яременко, которого фракция отозвала после обнародования его переписки. По материалам: Интерфакс-Украина

