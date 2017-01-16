Яценюк: Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории

В понедельник, 16 января, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в рамках его визита в Киев.

"Джозеф Робинетт Байден-младший относится к числу самых выдающихся государственных деятелей Соединенных Штатов всех времен" , - написал Арсений Яценюк в своем Facebook по завершении встречи.

Он подчеркнул, что Джозеф Байден - один из самых преданных друзей Украины в американской истории: "Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, совершилось против нас на протяжении веков" .

"И как большой политик Джозеф Байден всегда точно понимает пределы реальности, а затем силой своего видения, настойчивости и желания меняет эту реальность. Возможно, именно эта черта - умение понимать реалии, чтобы их менять - и является определяющим для успешного государственного деятеля и политика" , - написал лидер "Народного фронта".

Украина всегда будет ценить помощь большого Вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетт Байдена-младшего, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний " .

"Я всегда буду благодарен Тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад тебя видеть" , - написал Арсений Яценюк.

Напомним, что вице-президент США Джозеф Байден рассчитывает на то, что следующая администрация Белого дома будет поддерживать Украину.