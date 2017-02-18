Яценюк на Мюнхенской конференции: Мы живем в очень опасном мире. Линия разлома - в России

"Основное для Украины и каждой страны свободного мира - заставить Россию придерживаться международных обязательств, не запугивать своих соседей, уважать Устав ООН и уважать независимое государство, которым является Украина".

Об этом подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, выступая на Мюнхенской конференции по Безопасности в субботу, 18 февраля, во время дискуссии "Линии разлома в Евразии".

Он напомнил, что десять лет назад президент РФ Путин произнес "печально известную речь на Мюнхенской конференции по Безопасности" (заявив, что распад Советского союза - самая большая трагедия прошлого века): "Кое-кто в свободном мире думал, что это пустые слова".

Однако, подчеркнул Арсений Яценюк, Российская Федерация вторглась в Грузию, вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе:

"Россия совершила международное преступление, когда незаконно аннексировала Крым. Россия отправила свою армию в Донецк и Луганск. Россия развязала кибервойну против свободного мира. Россия развязала войну пропаганды и вмешивалась в выборы. И так же будет вмешиваться в выборы в Европе".

"Поэтому мы живем в очень опасном мире. И линия разлома - в России", - сказал лидер "Народного фронта".

"Моя страна в состоянии войны, развязанной Российской Федерацией. Мы потеряли десять тысяч человек. Мы потеряли 20% экономики. Мы потеряли Крым, практически потеряли Донецк и Луганск. Мы - единственная страна, которая остановила российскую армию", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня "на кону ценности свободного мира": "На кону - независимость и территориальная целостность не только Украины, но и каждой страны, представленной за этим столом".

"Лучший рецепт для нас - оставаться объединенными и придерживаться наших ценностей - ценностей свободного мира, демократии, свободных медиа. Надо поддерживать каждую страну и действовать совместно", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

В дискуссии "Линии разлома в Евразии" в рамках Мюнхенской Безопасностной конференции также принимают участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.