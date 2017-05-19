Яценюк назвал членство в НАТО главной целью Украины

Главная цель Украины - стать членом НАТО. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью телеканалу CBC в ходе рабочего визита в Канаду, сообщает пресс-служба политсилы.

"Главная цель моей страны - стать членом НАТО. Сегодня украинская армия защищает не только территориальную целостность Украины - мы защищаем границы стран-членов НАТО", - заявил он.

"Ожидаю, что вопрос Украины будет поднят на саммите Большой семерки, и мы уповаемся на ваше правительство, вашего премьер-министра, министра иностранных дел в поддержке украинского народа", - добавил он.

Яценюк заявил, что "Россия постоянно обвиняет НАТО в том, что он практически несет угрозу России". "Но угроза свободному миру - это Российская Федерация. Они незаконно аннексировали Крым, направили свои войска в Донецк и Луганск в моей стране. И президент Путин совершил международное преступление", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста, какой месседж от премьер-министра Канады Украина хотела бы услышать на саммите НАТО, Яценюк сказал: "Основной месседж - что Россия несет угрозу свободному миру, странам-членам НАТО и прежде всего моей стране".

"Они вторглись в Грузию, и мир был глухой к словам президента Путина. Честно говоря, после 2008-го мы не вынесли никаких уроков - что Путин пойдет дальше и дальше. Единственный язык, который он понимает, - это язык силы. Речь единства и соблюдения своих принципов. Принципов демократии, прав и свобод", - отметил лидер "Народного фронта".

Яценюк выразил уверенность, что Украина достигнет своей цели и станет членом НАТО: "Мы очень реалистичные. Это не произойдет сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдет".

"Кто-то может сказать, что мы выдаем желаемое за действительное. Но напомню, что когда президент Рейган сказал: "снесите эту стену", эту стену реально снесли. Никто не верил, что балтийские страны станут членами НАТО, но это произошло. Никто не верил, что Польша станет членом ЕС - и это произошло. И я ценю роль Канады и вашего правительства. И опять-таки, надеюсь, что ваше правительство поднимет украинский вопрос, и оно будет на радарах НАТО и Большой восьмерки", - добавил он.

Лидер "Народного фронта" высоко оценил четкую позицию правительства Канады в вопросе необходимости восстановления территориальной целостности Украины, а также поблагодарил за поддержку в процессе учений украинских военных.

"Что необходимо украинской армии, чтобы стать более эффективной и чтобы украинская армия могла больше взаимодействовать с армиями стран-членов НАТО? Оборонительное оружие и тренировочная миссия, которая была основана вашим правительством несколько лет назад... Мы выражаем признательность вашим мужчинам и женщинам в униформах, которые тренируют украинских солдат", - сказав он.

В то же время Яценюк выразил надежду, что соответствующая военная тренировочная миссия будет продолжена: "Мы опираемся на вашу поддержку, и мы ее получаем. Мы ожидаем, что эта миссия будет продолжена и даже расширена".