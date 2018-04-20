Яценюк о "пленках Онищенко": Это не первая его ложь в интересах спецслужб России

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что беглый народный депутат Александр Онищенко мстит ему за то, что правительство Яценюка в свое время лишило его коррупционных схем и влияния в Кабинете Министров.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал откровения беглого народного депутата Александра Онищенко о причастности экс-премьер-министра к коррупционным газовым схемам "продолжением грязной и циничной кампании". Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах", - подчеркнул политик.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1078964912257643

По его словам, нардеп мстит экс-премьеру за то, что "Кабинет Министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве".

"Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда приняло решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности... Мое правительство отказалось назначить руководителем Госгеонедр Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников", - написал Яценюк.

Он добавил, что беглый нардеп так и не смог "спасти" деньги экс-президента Украины Виктора Януковича, на которые был наложен арест по инициативе правительства Яценюка.

"Мое правительство было дискредитировано Онищенко и его бизнес-партнерами за коррупционные $30 млн, в чем он сам лично признался. Это явка с повинной", - подчеркнул политик.

По его словам, фракция "Народного фронта" еще больше года назад передала обращение к Национальному антикоррупционному бюро Украины с требованием расследовать преступления Онищенко.

Онищенко утверждает, что деньги на парламентские выборы 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заработал на коммерческой продаже газа, который предназначался для населения по льготной цене.