Яценюк считает, что если бы Янукович вернулся в Киев, постановление ВР о его отстранении могло быть отменено

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого Верховная Рада 22 февраля 2014 года признала самоустранившимся от исполнения обязанностей, имел право и возможность обжаловать постановление парламента в суде. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, вызванный свидетелем по делу о госизмене Януковича.

Если бывший президент Украины Виктор Янукович продолжал считать себя легитимным главой государства после того, как Верховная Рада признала его самоустранившимся от своих обязанностей, он должен был обжаловать постановление парламента в законном порядке. Об этом сказал бывший премьер- министр Украины Арсений Яценюк, отвечая на вопросы адвоката Януковича Виталия Сердюка на процессе по делу о госизмене экс-президента, которое слушается в Оболонском районном суде Киева. Трансляцию заседания ведет телеканал "112 Украина".

"Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: "Я никуда не пропадал. Я не сдался россиянам. Я не предал Украинское Государство. Обращаюсь к парламенту: отмените постановление. Или я обращаюсь в административный суд, чтобы он отменил это постановление. Или обращаюсь в Конституционный Cуд". Тогда он бы мог - теоретически - вернуться к своим обязанностям", - заявил он.

Исчезновение Януковича стало причиной того, что обязанности президента были временно возложены на спикера парламента Александра Турчинова, сказал Яценюк.

Он считает, что Янукович имел право в любой момент обжаловать постановление Рады, а также мог принять участие в выборах президента Украины 2014 года.

"Обязан ли был он вернуться в Украину? Да. Сделал ли он это? Нет", - добавил экс-премьер.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.