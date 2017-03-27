Яценюк сообщил, что Следком РФ ходатайствует о его аресте "за зверства в Чечне"

В суд российского города Ессентуки направлено ходатайство об аресте экс- премьера Украины Арсения Яценюка.

Сотрудник Следственного комитета России направил в суд города Ессентуки Ставропольского края ходатайство об аресте бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Копию сообщения суда, полученную из украинского посольства в Москве, Яценюк опубликовал в своем Facebook.

Как следует из документа, украинскому политику вменяют участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях, приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

"Это, разумеется, полнейший извращенный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии присутствует намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий", - прокомментировал ходатайство экс-премьер.

По его мнению, правовой абсурд, с одной стороны, впечатляет, а с другой - говорит об агонии "преступного режима Путина".

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/837764659711004

В сентябре 2015 года глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, находясь в составе украинской националистической организации УНА-УНСО, Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях на территории Чечни в 1994 и 1995 годах. Кроме того, он якобы принимал участие "в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии" в Грозном в 1995 году.

В акте по обвинению украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха в совершении преступлений на территории Чечни Яценюк фигурировал как боевик Арсен.

Сведения об участии Яценюка, а также ставших впоследствии политиками Олега и Андрея Тягнибоков и Дмитрия Корчинского в боевых действиях в Чечне следствию предоставил осужденный российским судом к 24 с половиной годам заключения в колонии строгого режима украинец Александр Малофеев.

Уникальное фото Арслана Яценюкаева во время Джихада в Чечне. 1995 год pic.twitter.com/74xrIV1sn9 - Д///ИХАД (@tvjihad) 8 сентября 2015 г.

После появления этой информации интернет заполнили фотожабы и шутки на тему участия Яценюка в чеченской войне.