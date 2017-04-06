Яценюк: Украина заплатила слишком большую цену за отсутствие политической воли среди стран - членов НАТО

Из-за отказа НАТО предоставить План действий по членству в Альянсе Украине и Грузии Россия аннексировала часть их территорий и развязала войну на Донбассе, считает экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Диктаторский режим президента РФ Владимира Путина понимает только язык силы, поэтому страны НАТО не должны бояться поставлять оборонительное оружие для Украины. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, выступая на 10-м Киевском форуме безопасности.

Яценюк разместил текст выступления на своей странице в Facebook.

"Украина заплатила слишком большую цену за отсутствие политической воли среди стран - членов НАТО в 2008 году заявить на весь мир, что наша страна и Грузия получат План действий по членству в Альянсе. Цена этому - аннексирована территория Грузии, аннексирован Крым, временно утрачены Донецк и Луганск, военные преступления, в том числе в Сирии", - заявил он.

Политик отметил, что Европа и НАТО должны сделать для себя выводы, каким образом отвечать на новые вызовы.

"Предложил партнерам из Альянса подумать над новым форматом сотрудничества. Назвал его "НАТО плюс". Этот формат должен предусматривать, что вооруженные силы стран, которые в него входят, полностью взаимосвязаны и взаимоэффективны вместе со странами - членами Альянса", - рассказал Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что на силу надо "всегда отвечать силой".

"Это единственный формат, который понимают диктаторские режимы. Обратился к нашим партнерам: не бойтесь поставлять оборонительное оружие для Украины. Не бойтесь России. Мы защищаем ваши границы. Наши воины с оружием в руках защищают безопасность Европы", - подытожил он.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/844264799060990/

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

В феврале 2016 года в то время командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия. В апреле постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр отметила, что экономическое и дипломатическое давление на Россию является более эффективным, чем использование Украиной летального оружия для решения конфликта на Донбассе.