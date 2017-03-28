Яценюк заявив, що його заочний арешт у РФ - пряма вказівка Путіна

За словами екс-прем'єра, це виключно політичне, навіть геополітичне замовлення проти України Арсеній Яценюк

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр Арсеній Яценюк вважає його заочний арешт судом РФ прямою вказівкою президента Російської Федерації Володимира Путіна Слідчому комітету і судам, повідомляє прес-служба партії "Народний фронт".

"Путін мстить за введені санкції проти Росії, за те, що Україна стала енергетично незалежною, що ми подали позови у Європейський суд з прав людини та Організацію Об'єднаних Націй проти Росії за військове вторгнення в Україну і підтримку тероризму в Україні. І за те, що Україна обрала курс в Європу, до вільного світу", - заявив Яценюк у коментарі журналістам про рішення російського суду про свій заочний арешт.

"Слідчий комітет Російської Федерації і російські суди виконали пряму вказівку президента Путіна", - підкреслив він.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що ще одна мета цієї акції - не дати йому можливості "доносити українську позицію у всіх світових столицях і консолідувати весь вільний світ і наших друзів проти російської агресії, з тією метою, щоб відновити територіальну цілісність України": "Але їм це не вдасться. Це ще одне свідчення абсурду і неадекватність російської влади. А ми свою правову позицію відстоїмо".

"Але це не має нічого спільного з правом. Це виключно політичне, навіть геополітичне замовлення проти України ", - підкреслив Яценюк.

Як повідомлялося, Єсентукський міський суд (Ставропольський край) за постановою слідчого Головного слідчого управління СКР по Північнокавказькому федеральному округу заочно взяв під варту Яценюка. Слідчі порушили клопотання про арешт у зв'язку з обвинуваченням за ч. 2 ст. 209 (участь у збройній групі (банді) Кримінального кодексу РФ.

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що міністерство звернеться з роз'ясненнями про невизнання несправедливих рішень російських судів стосовно громадян України, в тому числі щодо заочного арешту лідера партії "Народний фронт", екс-прем'єра Арсенія Яценюка.