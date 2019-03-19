"Языковой закон" предусматривает принятие дополнительного закона, - комитет ВР

Принятие "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" предусматривает принятие дополнительного закона о языках национальных меньшинств. Об этом сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в "языковом законе" прописана соответствующая норма.

"Мы примем дополнительный закон о защите прав национальных меньшинств и языков национальных меньшинств. Такая норма в этом законе существует", - сообщил Княжицкий.

Нардеп также отметил, что закон об украинском языке не ущемляет права граждан, которые общаются на других языках.

"Хочу заверить всех граждан, которые говорят в быту на другом языке. Закон (о государственном языке, - ред.) никоим образом не распространяется на личное общение. Если вы зайдете в кафе или ресторан, вы можете обращаться на русском, венгерском или румынском. Если официант владеет этим языком, он имеет полное право ответить на этом языке", - отметил парламентарий.

Напомним, Рада во вторник, 19 марта, рассмотрела уже четверть поправок в "языковой закон" - законопроект No5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что отдельные парламентарии сознательно затягивают рассмотрение "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". Глава Рады отметил, что в срыв принятия закона вкладываются огромные ресурсы, в том числе и медийные.

Добавим также, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что после принятия "языкового закона" во втором чтении Кабинет министров сразу приступит к приведению всех подзаконных актов в соответствие с законом о языке.