ЮНЕСКО приняло решение о мониторинговой миссии в Крыму

Международная организация ЮНЕСКО приняла решение открыть возможность размещения мониторинговой миссии и борьбы за охрану памятников культуры в аннексированном Крыму. Об этом 11 апреля сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Твиттере.

"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбу за образовательные права, науки, охраны памятников культуры в Крыму, в т.ч. Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - написал он.

Министерство культуры Украины утверждает, что действия России на территории аннексированного Крыма наносят ущерб культурному наследию Украины на территории полуострова. Такими действиями нарушаются требования закона Украины "Об охране культурного наследия", а также Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.