Юнкер об Ассоциации: Праздник для евроконтинента

Президент Еврокомиссии прокомментировал вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вступление в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - праздник для всего европейского континента. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, говорится в пресс-релизе, распространенном Внешней дипломатической службой ЕС.

"Решительность - это добродетель. Сегодня, несмотря на все вызовы, мы это сделали. Вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз выполняет свое обещание, данное нашим украинским друзьям. Я благодарен всем тем, кто сделал это возможным: тем, кто стоял на Майдане, и тем, кто пытается реформировать страну к лучшему. Это праздник для нашего Европейского континента", - отметил Юнкер.

Он также подчеркнул, что Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли (DCFTA), является основным инструментом для сближения Украины и ЕС.

"Это способствует углублению политических связей и укреплению экономических связей, а также уважению общих европейских ценностей", - говорится в пресс- релизе ЕС.

Отметим, недавно Юнкер не согласился с тем, что Украина близка к членству в ЕС и НАТО.