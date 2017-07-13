Юнкер призвал ускорить борьбу с коррупцией в Украине

Украина показала значительный прогресс в проведении реформ в последние годы, однако ей необходимо ускорить и интенсифицировать борьбу с коррупцией. Об этом во время 19-го саммита Украина-ЕС заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Украина сделала огромный прогресс в последние годы. Учитывая то, что было сделано, реформы, которые были осуществлены, все же остается много чего сделать. Скажем, определенных объектов, которые надо достигать. Борьба против коррупции - это главная карта, с которой надо работать", - отметил Ж.-К.Юнкер.

Он отметил, что тема коррупции - это тема, которая важна для граждан и борьбу с ней надо интенсифицировать.

"Против коррупции это всегда надо добавлять. Но не надо преуменьшать, что существует определенный диалог, дебаты между Украиной и ЕС - это репутация этой великой нации в области, связанной с коррупцией. Таким образом необходимо независимо от имплементации и других мероприятий ускорить и интенсифицировать (борьбу с коррупцией - ред.) ", - сказал президент ЕК.

Напомним, в Киеве началось пленарное заседание 19-го саммита Украина-ЕС с участием Президента Украины Петра Порошенко, президентов Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.