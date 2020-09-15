Юрченко виходить з фракції "Слуга народу", у Зеленського відреагували

Народний депутат Олександр Юрченко заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу". У президента Володимира Зеленського вважають таке рішення доречним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Офісу президента про таке рішення нардепа повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Як частина команди президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора, щоб встановити всі об'єктивні обставини", - йдеться в заяві.

Зазначимо, Юрченку інкримінують можливе отримання хабарів за внесення поправок до законопроектів. Відповідні матеріали справи опублікувало НАБУ. Зокрема, бюро показало приховану зйомку агента "під прикриттям".

НАБУ просило генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру нардепу Юрченку.