Генеральный прокурор Юрий Луценко против создания Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщают Українські Новини.

"Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории "А". Независимо от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - сказал он.

Луценко утверждает, что нет необходимости создавать отдельный антикоррупционный суд, поскольку можно создать только специализированную палату при действующем суде.

По его мнению, такую палату можно создать за полгода.

Напомним, Сытник заявил об угрозах созданию антикоррупционного суда. Создание антикоррупционного суда в Украине под угрозой, поскольку политики не готовы его поддержать. За йогос словами, не готовы в парламенте голосовать за то, чтобы НАБУ получило автономию в проведении негласных следственных действий. Готовность позволить антикоррупционным органам работать на полную, уверен Сытник, является самым большим вызовом для политической элиты. И это будет показателем того, готовы ли они вообще к выполнению своих лозунгов о борьбе с коррупцией, или нет".