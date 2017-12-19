Юрий Романенко: "2018 год и перспективы Фирташа"

В контексте прогноза на 2018 год одним из важнейших факторов является перспективы дела Фирташа в Австрии. Если Австрия выдаст Фирташа США, то это будет иметь самые серьезные последствия на политический расклад в Украине в 2018-2019 годах.
И уже после того, как мы написали прогноз на 2018 год, стало известно, что в середине декабря Фирташ выиграл два ключевых суда в Вене. Сегодня Апелляционный суд Вены фактически разгромил так называемое "испанское дело", признав необоснованность требования экстрадиции украинского олигарха в Испанию. Еще раньше рассыпалось так называемое "немецкое дело", которое громко началось, а закончилось фактически ничем. Видимо, с доказательствами и там возникла проблема и дело не дошло даже до суда. Поэтому в европейских судебных инстанциях у Фирташа все выглядит хорошо.
Однако ключевую роль в ситуации вокруг Фирташа все же играет американское дело. Оно же "чикагское". И в этом вопросе главное решение было принято 14 декабря, когда Верховный суд Австрии приостановил решение об экстрадиции Фирташа в США и направил запрос о законности решения о его экстрадиции в Суд ЕС в Люксембурге. А это в свою очередь означает только одно - вопрос политической мотивировки дела Фирташа снова в повестке дня. Верховный суд Австрии фактически дал понять - политическая версия преследования украинского олигарха по-прежнему актуальна.
Декабрьские решения австрийских судов по Фирташу пока означают только одно - экстрадиция, вероятность которой резко повысилась в начале 2017 года, в краткосрочной и среднесрочной перспективе точно не состоится. А значит Фирташ - в серьезной игре как в контексте 2019 года, так и в украинской политике в целом. Со всеми вытекающими.
Источник: Фейсбук автора
Юрий Романенко
основатель и визионер в Ukrainian Institute for the Future
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