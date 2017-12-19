Юрий Романенко: "2018 год и перспективы Фирташа"

Как известно, Сергей Левочкин и остатки так называемой группы РосУкрЭнерго в значительной мере сохранили свое влияние после Революции Достоинства несмотря на то, что один из ведущих бенефициаров группы Дмитрий Фирташ уже без малого 4 года находится в Австрии, где ведет судебную борьбу против экстрадиции в США. Хотя группа потеряла существенную часть своего влияния из-за конфликта с Россией, который привел к разрыву многих бизнес-схем, дававших РУЭ огромные рычаги влияния на украинскую экономику, она по- прежнему имеет значительный вес в украинской политике. Насколько нам известно, Левочкин и Фирташ имеют различные взгляды и картинку политической игры. Если Левочкин готов развивать дальше проект Оппозиционного блока, то Фирташ видит карту боя более глобально и поддерживает идею создания новых политических проектов. Несмотря на то, что данная группа фактически контролирует часть Оппозиционного блока, имея наиболее рейтингового лидера Юрия Бойко, что уже само по себе дает неплохие шансы для политической игры на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

В контексте прогноза на 2018 год одним из важнейших факторов является перспективы дела Фирташа в Австрии. Если Австрия выдаст Фирташа США, то это будет иметь самые серьезные последствия на политический расклад в Украине в 2018-2019 годах.

И уже после того, как мы написали прогноз на 2018 год, стало известно, что в середине декабря Фирташ выиграл два ключевых суда в Вене. Сегодня Апелляционный суд Вены фактически разгромил так называемое "испанское дело", признав необоснованность требования экстрадиции украинского олигарха в Испанию. Еще раньше рассыпалось так называемое "немецкое дело", которое громко началось, а закончилось фактически ничем. Видимо, с доказательствами и там возникла проблема и дело не дошло даже до суда. Поэтому в европейских судебных инстанциях у Фирташа все выглядит хорошо.

Однако ключевую роль в ситуации вокруг Фирташа все же играет американское дело. Оно же "чикагское". И в этом вопросе главное решение было принято 14 декабря, когда Верховный суд Австрии приостановил решение об экстрадиции Фирташа в США и направил запрос о законности решения о его экстрадиции в Суд ЕС в Люксембурге. А это в свою очередь означает только одно - вопрос политической мотивировки дела Фирташа снова в повестке дня. Верховный суд Австрии фактически дал понять - политическая версия преследования украинского олигарха по-прежнему актуальна.

Декабрьские решения австрийских судов по Фирташу пока означают только одно - экстрадиция, вероятность которой резко повысилась в начале 2017 года, в краткосрочной и среднесрочной перспективе точно не состоится. А значит Фирташ - в серьезной игре как в контексте 2019 года, так и в украинской политике в целом. Со всеми вытекающими.

Источник: Фейсбук автора

Юрий Романенко

основатель и визионер в Ukrainian Institute for the Future

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